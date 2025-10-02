गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. प्रादेशिक
  4. uttarakhand CM pushkar dhami on Dussehra, rss 100 years and gandhi jayanti
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: देहरादून , गुरुवार, 2 अक्टूबर 2025 (14:49 IST)

उत्तराखंड सीएम ने दी विजयादशमी की बधाई, इस तरह महात्मा गांधी को किया याद

CM pushkar dhami
Uttarakhand news in hindi :  उत्तराखंड के मुख्‍यमंत्री पुष्कर धामी ने गुरुवार को विजयादशमी और संघ की स्थापना के 100 वर्ष होने पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने 2 अक्टूबर को राष्‍ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें आदरांजलि दी। 
 
मुख्‍यमंत्री धामी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, जय जय धुनि पूरी ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा! बरषहिं सुमन देव मुनि बृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा!! सत्य की असत्य पर, धर्म की अधर्म पर और प्रकाश की अंधकार पर विजय के प्रतीक पावन पर्व विजयादशमी की आप समस्त 
प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्रीराम एवं आदिशक्ति मां भगवती से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सुख, समृद्धि से परिपूर्ण हो एवं राज्य उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर रहे।
 
पुष्‍कर धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, सत्य और अहिंसा के पुजारी, सरलता और सेवा के प्रतीक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें शत्-शत् नमन। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए समस्त विश्व को दिखाया कि दृढ़ संकल्प और धैर्य से कोई भी कार्य संभव हो सकता है। उनके विचार आज भी हमें राष्ट्र निर्माण की दिशा दिखाते हैं।
एक अन्य पोस्ट में धामी ने कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, ईमानदारी और सादगी की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर कोटिशः नमन। जनसेवा और देशहित के लिए समर्पित आपका जीवन करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणास्रोत है। आइए, उनकी जयंती पर हम सभी उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प लें।
 
संघ की स्थापना के 100 वर्ष होने पर धामी ने कहा कि राष्ट्र आराधना की स्वर्णिम यात्रा...! परम पूज्य डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार जी ने 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पावन बीज बोया था, वह आज विराट वटवृक्ष का रूप धारण कर चुका है। बीते एक शताब्दी में संघ ने राष्ट्रीय चरित्र निर्माण, सामाजिक व सांस्कृतिक जागरण तथा राष्ट्र के पुनरुत्थान के माध्यम से मां भारती की अनवरत सेवा की है। इस अद्वितीय योगदान हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तथा इसके नेतृत्व का दायित्व निभाने वाली महान विभूतियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता प्रकट करता हूं। आरएसएस की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ पर सभी स्वयंसेवकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।
edited by : Nrapendra Gupta 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

Gold : क्यों बढ़ रहे हैं सोने के भाव, अखिलेश यादव ने किया खुलासा

Gold : क्यों बढ़ रहे हैं सोने के भाव, अखिलेश यादव ने किया खुलासाबुधवार को राजधानी दिल्ली में सोने की कीमतें 1,100 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 1.21 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गईं। इस बीच सोने के बढ़ते भावों के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने एक्स पर सोने के बढ़ते भावों का कारण बताया है।

Whatsapp को सीधी टक्टर दे रहा है Zoho का Arattai, जानिए क्यों बन रहा है यूजर्स की पसंद

Whatsapp को सीधी टक्टर दे रहा है Zoho का Arattai, जानिए क्यों बन रहा है यूजर्स की पसंदभारत की दिग्गज सॉफ्टवेयर कंपनी Zoho ने हाल ही में अपना नया मैसेजिंग ऐप अरट्टई (Arattai) लॉन्च किया है। इसे सोशल मीडिया पर लोग तेजी से अपनाते हुए ‘व्हाट्सऐप किलर’ तक कहने लगे हैं। Zoho का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब देश में यह मांग बढ़ रही है कि भारतीय कंपनियां ऐसे प्लेटफ़ॉर्म तैयार करें जो विदेशी टेक दिग्गजों का ऑप्शन बन सकें।

RBI इनएक्टिव और अनक्लेम्ड फंड्स के लिए लाए हैं नई स्कीम, जानिए क्या है खास?

RBI इनएक्टिव और अनक्लेम्ड फंड्स के लिए लाए हैं नई स्कीम, जानिए क्या है खास?भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों के निष्क्रिय खातों और बिना दावे वाली जमा राशि की मात्रा को कम करने के लिए मंगलवार को एक साल की प्रोत्साहन योजना लाने की घोषणा की। इस योजना के तहत बैंकों को खातों के निष्क्रिय रहने की अवधि और उसमें मौजूद जमा राशि के आधार पर अलग-अलग दरों पर प्रोत्साहन मिलेगा। यह योजना एक अक्टूबर, 2025 से 30 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगी।

देश के लिए इस साल घातक रहा मानसून, 1500 से ज्यादा लोगों की ली जान, किस राज्य में हुईं सबसे ज्यादा मौतें

देश के लिए इस साल घातक रहा मानसून, 1500 से ज्यादा लोगों की ली जान, किस राज्य में हुईं सबसे ज्यादा मौतेंभारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा कि जून से सितंबर तक अत्यंत प्रतिकूल मौसम के चलते देश भर में कम से कम 1,528 लोगों की जान चली गयी, जिनमें मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल हैं। आईएमडी ने मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए ये आंकड़े दिए।

क्या बिहार में चलेगा 10 हजार का दांव, यह है मतदाता के मन की बात

क्या बिहार में चलेगा 10 हजार का दांव, यह है मतदाता के मन की बातBihar Election Survey 2025: बिहार की 242 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग नवंबर की शुरुआत में हो सकती है। चुनाव की घोषणा अक्टूबर के पहले पखवाड़े में हो सकती है। इस बीच, एनडीए सरकार ने महिलाओं के खाते में 10000 रुपए जमा कर चुनाव से पहले बहुत बड़ा दांव चल दिया है। दूसरी ओर, लालू यादव के परिवार में भी घमासान मचा हुआ है।

और भी वीडियो देखें

पाकिस्तान से ट्रंप की नजदीकी पर क्यों परेशान नहीं है भारत?

पाकिस्तान से ट्रंप की नजदीकी पर क्यों परेशान नहीं है भारत?राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। पिछले हफ्ते पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर व्हाइट हाउस पहुंचे। यहां उन्होंने ट्रंप की प्रशंसा की और आर्थिक एवं रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की योजनाएं भी सामने रखीं।

जदयू ने AI से बनाया लालू यादव रूपी रावण, वायरल हुआ वीडियो

जदयू ने AI से बनाया लालू यादव रूपी रावण, वायरल हुआ वीडियोLalu Yadav news in hindi : विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। जदयू, राजद, भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर लगातार सियासी तीर चला रहे हैं। इस बीच विजयादशमी पर जदयू लालू यादव का एक एआई वीडियो शेयर किया है। इसमें रावण की तरह लालू यादव के भी 10 सिर दिखाई दे रहे हैं।

सोनम वांगचुक की पत्नी का राष्‍ट्रपति को पत्र, किए बड़े खुलासे

सोनम वांगचुक की पत्नी का राष्‍ट्रपति को पत्र, किए बड़े खुलासेSonam Wangchuk wife letter : लद्दाख हिंसा मामले में गिरफ्तार पर्यावरणविद सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर वांगचुक को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिए जाने का आरोप जड़ा। उन्होंने दावा किया कि हिरासत में लेते वक्त वांगचुक को ठीक से कपड़े भी नहीं पहनने दिए गए। पता नहीं उन्हें नए कपड़े और दवाएं दी गई हैं या नहीं।

विजयादशमी पर राजनाथ सिंह की शस्त्र पूजा, कराची पर हमले की चेतावनी

विजयादशमी पर राजनाथ सिंह की शस्त्र पूजा, कराची पर हमले की चेतावनीRajnath Singh news in hindi : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को विजयादशमी पर शस्त्र पूजा की। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से सर क्रीक इलाके में कोई भी हिमाकत की गई तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से होकर गुजरता है।

RSS के 100 साल: हिंदू राष्‍ट्र से लेकर नेपाल हिंसा तक मोहन भागवत के भाषण की 10 खास बातें

RSS के 100 साल: हिंदू राष्‍ट्र से लेकर नेपाल हिंसा तक मोहन भागवत के भाषण की 10 खास बातेंRSS 100 years Mohan Bhagwat Speech : संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर के रेशम बाग में RSS के स्थापना दिवस समारोह में हिंदू राष्‍ट्र, ऑपरेशन सिंदूर, नेपाल हिंसा और विदेशी संबंंधों जैसे अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। मोहन भागवत के भाषण की 10 खास बातें...

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधा

Airtel का ग्राहकों को गिफ्ट, अमेरिकी कंपनी से करार के बाद मिलेगी नई AI सुविधाएयरटेल बिजनेस ने देश की पहली एआई/एमएल (कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग) संचालित क्लाउड आधारित लोकेशन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने मंगलवार को बताया कि उसने एयरटेल-स्काईलार्क प्रिसाइज पोजिशनिंग सेवा शुरू करने के लिए अमेरिकी कंपनी स्विफ्ट नेविगेशन के साथ एक रणनीतिक साझेदारी की है।

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खास

7000mAh की बैटरी और Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर, जानिए OnePlus 15 में क्या है खासOnePlus जल्द ही धांसू स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। यह स्मार्टफोन है OnePlus 15। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो स्मार्टफोन में 7,000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 120W रैपिड चार्जिंग सपोर्ट करेगा। वनप्लस के लॉन्चिंग शेड्यूल की बात करें तो भारत में यह फोन जनवरी में लॉन्च किया जा सकता है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com