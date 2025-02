TMC सांसद डेरेक ओब्रायन बोले- वैवाहिक दुष्कर्म से संबंधित अपवाद खतरनाक संदेश देता है

Triumph Speed T4 Gets Price Cut Of Up To Rs 18,000 : ट्रायम्फ ने Triumph Speed T4 को पिछले साल के आखिरी में लॉन्च किया था। अब कंपनी ने इसके दामों में कटौती कर दी है। इस प्राइस सेगमेंट में ट्रायम्फ अब तक की सबसे वैल्यू-फॉर-मनी बाइक बन चुकी है। यह पहले के मुकाबले काफी सस्ती हो गई है।