पश्चिम बंगाल में ट्रेन की चपेट में आने से 3 हाथियों की मौत

3 elephants die after being hit by train in West Bengal : पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के राजाभातखावा वन क्षेत्र में रेल पटरियों को पार करते समय एक मालगाड़ी की चपेट में आने से 3 हाथियों की मौत हो गई। जिनमें उनके 2 बच्चे भी शामिल हैं। यह घटना राजाभातखावा-कालचीनी खंड में हुई। यह क्षेत्र उत्तर बंगाल में बक्सा बाघ अभयारण्य के निकट स्थित है।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना राजाभातखावा-कालचीनी खंड में हुई। यह क्षेत्र इस तरह की घटनाओं को टालने के लिए लगाये गए 'इंट्रयूजन डिटेक्शन सिस्टम' (आईडीएस) के दायरे में नहीं आता है।

एनएफआर के अधिकारी ने बताया कि घटना सुबह करीब सात बजकर 20 मिनट पर हुई, जब एक मालगाड़ी अलीपुरद्वार से सिलीगुड़ी जा रही थी। मालगाड़ी की चपेट में आने से तीन हाथियों की मौत हो गई, जिनमें उनके दो बच्चे भी शामिल हैं।

यह क्षेत्र उत्तर बंगाल में बक्सा बाघ अभयारण्य के निकट स्थित है। अधिकारी ने बताया कि मालगाड़ी के चालक और सह-चालक की मेडिकल जांच कराई गई है। उन्होंने कहा, आईडीएस अलीपुरद्वार रेलवे डिवीजन के कुछ हिस्सों में लगाए गए हैं और इसे अलीपुरद्वार-कालचीनी खंड में लगाया जाना अभी बाकी है।

अधिकारी ने कहा, एनएफआर के लुमडिंग और रंगिया डिवीजन के साथ-साथ पूरे खंड को आईडीएस के दायरे में लाने के लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि जिन जगहों पर आईडीएस लगा हुआ है, वहां रेलगाड़ियों की चपेट में हाथियों के आने की कोई घटना नहीं हुई है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour