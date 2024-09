Haryana Elections : महम में BJP उम्मीदवार कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा के लिए चुनावी मुकाबला आसान नहीं

The election contest is not easy for BJP candidate Kabaddi player Deepak Hooda in Meham : कबड्डी मैचों में अपने प्रतिद्वंद्वियों से निपटने के लिए पहचाने जाने वाले दीपक हुड्डा के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला आसान नजर नहीं आ रहा है।

भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान और भाजपा उम्मीदवार हुड्डा हरियाणा विधानसभा चुनाव में रोहतक जिले के जाट बहुल महम विधानसभा क्षेत्र में बहुकोणीय चुनावी मुकाबले का सामना कर रहे हैं। भाजपा के इस निर्वाचन क्षेत्र से अपनी पहली चुनावी जीत का स्वाद चखने का दावा करते हुए हुड्डा ने कहा, कोई भी महम में कमल (भाजपा का चुनाव चिह्न) को खिलने से नहीं रोक पाएगा।

अर्जुन पुरस्कार विजेता हुड्डा (30) रोहतक के चमारियां गांव के रहने वाले हैं। वह 2016 में दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय कबड्डी टीम का हिस्सा थे। हुड्डा ने कहा कि वह चुनाव प्रचार के लिए घर-घर जा रहे हैं और महम विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपार समर्थन प्राप्त कर रहे हैं।

महम विधानसभा क्षेत्र को कभी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल का गढ़ माना जाता था। वह 1982, 1985 और 1987 में यहां से विधायक बने। इसके बाद कांग्रेस के आनंद सिंह डांगी चार बार (1991, 2005, 2009 और 2014) विधायक चुने गए। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में डांगी को निर्दलीय उम्मीदवार बलराज कुंडू ने 12,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था।

भाजपा उम्मीदवार हुड्डा का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार एवं पूर्व विधायक आनंद सिंह डांगी के बेटे बलराम डांगी और मौजूदा विधायक बलराज कुंडू से है, जिन्होंने हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई है। बागी भाजपा नेता शमशेर सिंह खरकड़ा की पत्नी राधा अहलावत भी इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। खरकड़ा ने 2014 और 2019 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

हुड्डा ने कुंडू और पिछले विधायकों पर क्षेत्र के विकास के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत बहुत खराब है और जलभराव की समस्या है। उन्होंने वादा किया कि अगर वह चुनाव जीतते हैं तो वह सड़कों, गलियों की हालत सुधारेंगे और अन्य स्थानीय मुद्दों का समाधान करेंगे।

उन्होंने कहा, मैं यहां एक खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए भी काम करूंगा। निर्वाचन क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग करूंगा। यह पूछे जाने पर कि चुनावी लड़ाई में वह किसे अपना मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी मानते हैं, हुड्डा ने कहा कि मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। (भाषा)

