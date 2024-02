स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बोली, पिता से जुड़े सवाल सुनकर तंग आ चुकी हूं, कुछ और पूछो...

Statement of daughter Sanghamitra on questions related to Swami Prasad Maurya : समाजवादी पार्टी (SP) से इस्‍तीफा देकर हाल ही में राष्‍ट्रीय शोषित समाज पार्टी का गठन करने वाले स्‍वामी प्रसाद मौर्य की बेटी एवं बदायूं से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद संघमित्रा मौर्य ने सोमवार को कहा कि वह पिछले दो-ढाई वर्षों से अपने पिता से जुड़े सवाल पूछे जाने से तंग आ चुकी हैं। पिता और बेटी के अलावा अन्य प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्‍ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 41,000 करोड़ रुपए से अधिक की लगभग 2,000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जिसमें बदायूं के अंडरपास समेत कई अन्‍य परियोजनाएं भी शामिल हैं।

पिता और बेटी के अलावा अन्य प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए : स्‍थानीय स्‍तर पर रेलवे द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचीं सांसद डॉ. संघमित्रा मौर्य से उनके पिता द्वारा गठित नई पार्टी के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा, पिता और बेटी के अलावा अन्य प्रश्न भी पूछे जाने चाहिए। उन्होंने कहा, यह सवाल (पिता से संबंधित) पिछले दो-ढाई साल से सुन-सुनकर मैं परेशान हो चुकी हूं।

योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में श्रम मंत्री थे स्‍वामी प्रसाद मौर्य : संघमित्रा मौर्य ने कहा, मैं भाजपा की कार्यकर्ता हूं, पदाधिकारी हूं, सांसद हूं और भाजपा के लिए कार्य कर रही हूं तो जब जिस चीज का कार्यक्रम हो, सवाल भी उससे संबंधित होने चाहिए। स्‍वामी प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में श्रम मंत्री थे। उन्होंने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी (सपा) की सदस्यता ग्रहण कर ली थी।

हालांकि सपा में जाने के बाद वह कुशीनगर जिले से विधानसभा का चुनाव हार गए लेकिन सपा ने उन्हें विधान परिषद सदस्य और पार्टी का राष्‍ट्रीय महासचिव बनाया। हाल ही में सपा से त्याग पत्र देकर मौर्य ने दिल्‍ली के तालकटोरा स्टेडियम में राष्‍ट्रीय शोषित समाज पार्टी के गठन की घोषणा की। (भाषा)

