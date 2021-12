केजरीवाल से बोले सिद्धू, भगवंत मान की बजाए वह खुद बहस करें

चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के बीच चल रहे वाकयुद्ध में सिद्धू ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहा कि को आगे करने के बजाय वह खुद उनसे बहस करें।

केजरीवाल ने रविवार को शराब माफिया, खनन माफिया आदि मुद्दों पर बहस के लिए सिद्धू की चुनौती स्वीकार की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी की पंजाब इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान सिद्धू से बहस करेंगे।

सिद्धू ने ट्वीट कर कहा कि मान वह मुख्यमंत्री नहीं हैं जो बादलों के ब्लैकलिस्टेड विधायक दीप मल्होत्रा के साथ शराब माफिया चला रहे हैं और न ही मान ने दिल्ली में काले कृषि कानून को अधिसूचित किया था।

कांग्रेस नेता ने केजरीवाल से पूछा, 'कौन है जिसने बादलों की बसों को दिल्ली हवाई अड्डे के रूट पर चलने की अनुमति दी है? आकर मुझसे बहस करें।'

