हिन्दू प्रेमिका से शादी करने के लिए सद्दाम बना शिवशंकर

Saddam became Shivshankar in Basti UP: अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए एक मुस्लिम युवक (34) ने हिंदू धर्म अपना लिया और अपना नाम सद्दाम से बदलकर शिवशंकर सोनी रख लिया। पुलिस ने बताया कि युवका का युवती से पिछले 10 वर्षों से प्रेम संबंध था। कोतवाली थाने के प्रभारी देवेन्द्र सिंह ने बताया कि तीन दिन पहले महिला ने थाने में सद्दाम और उसके परिजनों के खिलाफ दुष्कर्म, जबरन गर्भपात कराने, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज कराया था। सिंह ने कहा कि अब दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली है।

सद्दाम पर महिला ने बनाया था शादी का दबाव : पुलिस के मुताबिक, नगर बाजार निवासी सद्दाम हुसैन का गांव की ही एक महिला (करीब 30 साल) से करीब 10 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सिंह ने कहा कि चूंकि दोनों अलग-अलग धर्म के थे, इसलिए शादी संभव नहीं थी। उन्होंने बताया कि लड़की ने कई बार उस पर शादी के लिए दबाव डाला, लेकिन सद्दाम का परिवार उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था।

शिकायत के बाद सद्दाम पर मामला : इससे परेशान होकर युवती ने तीन दिन पहले बस्ती के पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर सद्दाम पर दुष्कर्म करने, जबरन गर्भपात कराने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। सिंह ने बताया कि एसपी के आदेश पर पुलिस ने सद्दाम और उसके परिवार के खिलाफ नगर थाने में मामला दर्ज कर लिया है।

दोनों ने लिए सात फेरे : उन्होंने कहा कि सद्दाम और युवती ने रविवार रात नगर बाजार के एक मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। सद्दाम ने अपना नाम बदलकर शिवशंकर सोनी रख लिया है। दोनों ने मंदिर में सात फेरे लेकर साथ जिंदगी गुजारने की बात कही। दोनों ने पुलिस को बताया कि यह फैसला उन्होंने अपनी मर्जी से लिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से हम दोनों का प्रेम प्रसंग चल रहा था। (एजेंसी/वेबदुनिया)

