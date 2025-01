UP : पत्नी की लंबी बीमारी से था परेशान, महाभारतकालीन शिवलिंग को कर दिया क्षतिग्रस्त, उन्नाव की घटना

raipur residential school official suspended after 17 year old gives birth to baby girl : छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले स्थित सरकारी आवासीय विद्यालय की 11वीं कक्षा की छात्रा द्वारा बच्ची को जन्म देने का मामला सामने आने के बाद स्कूल की अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि छात्रा ने गर्भावस्था के 7वें या 8वें महीने में बच्ची को जन्म दिया और नवजात की हालत गंभीर है।