सूटकेस नहीं यह स्कूटर है, वजन 19, 120kg का व्यक्ति कर सकता है सफर, टॉप स्पीड 24 KM, जानिए क्या है कीमत

Introducing the all new Honda Motocompacto : भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो 2025 एक से बढ़कर कारें और बाइक्स प्रदर्शित हो रही है। ऐसे ही होंडा ने फोल्डेबल ई-स्कूटर मोटोकॉम्पैक्टो को शोकेस किया है। सूटकेस की तरह दिखने वाले इस स्कूटर ने सबका ध्यान खींचा। ये स्कूटर सिर्फ 19 किलो का है, लेकिन इस पर 120kg तक के वजन का व्यक्ति सफर कर सकता है। यह स्कूटर वॉटर रेसिस्टेंस वॉरंटी के साथ आता है। यह पानी वाली जगह भी आसानी से चल सकता है। अमेरिका में इसकी कीमत 995 डॉलर यानी 86,143 रुपए है।

24 किमी है टॉप स्पीड : मोटोकॉम्पैक्टो में परमानेंट मैग्नेट डायरेक्ट-ड्राइव मोटर है, जो 490W की मैक्सिमम पावर और 16Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ई-स्कूटर की रेंज 19.31 किमी और टॉप स्पीड 24.14kmph है। इसमें 0.7 kWh का बैटरी पैक है, जिसे 110V सॉकेट के जरिए 3 घंटे और 30 मिनट में चार्ज किया जा सकता है। हालांकि भारत में यह कब लॉन्च होगा इसकी जानकारी कंपनी ने नहीं दी है।

यह स्कूटर 742mm लंबा, 94mm चौड़ा और 536mm ऊंचा है। ई-स्कूटर का व्हीलबेस सिर्फ 742mm और सीट की ऊंचाई 622mm है। यह एक फोल्डेबल ई-स्कूटर है। सीट, हैंडलबार और व्हील को फोल्ड करने पर यह सूटकेस के बराबर बन जाता है, जिससे इसे इधर-उधर ले जाना आसान होता है।

TVS ने पेश किया ईवी मैक्स : घरेलू वाहन विनिर्माता टीवीएस मोटर कंपनी ने किफायती हरित शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सोमवार को 2.95 लाख रुपये की शोरूम कीमत में अपना इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन ‘टीवीएस किंग ईवी मैक्स’ पेश किया।

कंपनी ने ‘टीवीएस किंग ईवी मैक्स’ को देश का पहला ब्लूटूथ-कनेक्टेड इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन बताते हुए कहा कि इसकी चार्जिंग क्षमता काफी तेज होने के साथ यह बढ़िया पिकअप क्षमता से भी लैस है।

टीवीएस मोटर के मुताबिक, एक बार चार्ज होने पर यह अधिकतम 179 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। इसके अलावा इसे पूरी तरह चार्ज होने में 3.5 घंटे का समय लगता है।

टीवीएस मोटर कंपनी के वाणिज्यिक परिवहन खंड के व्यवसाय प्रमुख रजत गुप्ता ने यहां एक कार्यक्रम में इस इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन की खूबियां गिनाते हुए कहा कि इसे ऑटोरिक्शा चालकों, वाहन मालिकों और आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है।

गुप्ता ने कहा, ‘‘शहरी क्षेत्रों के विस्तार के साथ ही स्वच्छ परिवहन विकल्प मुहैया कराना भी जरूरी हो गया है। टीवीएस किंग ईवी मैक्स अपने उन्नत इलेक्ट्रिक समाधान और बेहतर सुविधा एवं कनेक्टेड खूबियों के साथ इस मकसद को बखूबी पूरा करता है।’’

उन्होंने कहा कि कंपनी अपने इस उत्पाद की गुणवत्ता को लेकर काफी आश्वस्त है और खरीदारों को छह साल या 1.5 लाख किलोमीटर तक की वारंटी भी दे रही है।

कंपनी ने इस इलेक्ट्रिक तिपहिया की शोरूम कीमत देशभर में एकसमान 2.95 लाख रुपये रखने की घोषणा करते हुए कहा कि इसे उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में आज से ही पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही इसकी बुकिंग भी शुरू हो गई है।

टीवीएस मोटर दोपहिया वाहनों के अलावा वर्ष 2009 से तिपहिया वाहन खंड में भी सक्रिय है। हालांकि, टीवीएस किंग ईवी मैक्स इलेक्ट्रिक तिपहिया खंड में उसका पहला उत्पाद है।