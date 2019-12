प्लेटफार्म और रेलवे ट्रेक के बीच फंसा महिला का पैर, पुलिसकर्मी ने बचाई जान, वीडियो वायरल

बताया जा रहा है कि यह घटना 18 दिसंबर को हुई जब महिला यात्री एस12 कोच में चढ़ने का प्रयास कर रही थी। रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के हेड कांस्टेबल शफीउद्दीन ने ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फिसल कर गिरती हुई महिला को देखा और उसे प्लेटफार्म पर सुरक्षित खींच लिया।

साउथ सेंट्रल रेलवे ने भी वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया है। वीडियो को देखकर लोग पुलिसकर्मी के साहस और सतर्कता की जमकर सराहना कर रहे हैं।

