मुंबई। मुंबई-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए एक दर्दनाक हादसे में 7 से 8 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई।

बताया जा रहा है कि यह हादसा धुले के पलासनेर इलाके में बुधवार देर रात हुआ। इस दर्दनाक हादसे में एक मारुति बोलेरो कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है।

Maharashtra | Three people died and one severely injured after 7-8 vehicles crashed into each other in Dhule on Wednesday, said police (27.10) pic.twitter.com/jSx9v6Iprw