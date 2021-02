आंध्रप्रदेश के करनूल में भीषण हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 14 की मौत

करनूल। के में रविवार को एक बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हुए हैं।

पुलिस के अनुसार, घटना सुबह चार बजे हुई जब चित्तूर जिले के कुछ लोग एक मिनी बस से हैदराबाद की ओर जा रहे थे। मृतकों में एक बच्चा और आठ महिलाएं शामिल हैं।



एक वरिष्‍ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, ये लोग राजस्थान के अजमेर जा रहे थे। प्रारंभिक जांच से लगता है कि चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और वाहन पहले डिवाइडर से टकराया और फिर इसके बाद पलटते हुए सड़क के दूसरी तरफ एक लॉरी से टकरा गया।

करनूल के मादरपुर गांव में हुए इस हादसे के बाद घायलों को गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया है।

