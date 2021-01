राजस्थान के जालोर में यात्रियों से भरी बस से टच हुआ बिजली का तार, 6 यात्रियों की मौत

जालोर। के में शुक्रवार रात हुए एक दर्दनाक हादसे में यात्रियों से भरी एक बस पर बिजली के तार से टच होने से आग लग गई। इस हादसे में 6 यात्रियों की मौत हो गई।

जालोर के महेशपुरा इलाके में हुए इस हादसे में जहां छह यात्रियों की मौत हो गई, वहीं 7 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Rajasthan: Six died and seven injured as a bus caught fire after coming in contact with electric wire in Maheshpur of district, late last night (January 16).

"The injured have been referred to Jodhpur", said Additional District Collector, Jalore.