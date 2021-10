देर रात भारत-पाक बॉर्डर पर स्थित अजनाला पहुंचे पंजाब के डिप्टी सीएम

रंधावा ने शुक्रवार देर रात अमृतसर के अजनाला में जगदेव खुर्द पर पंजाब पुलिस के नाके का निरीक्षक किया। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने गागोमहल में भी नाकों का निरीक्षण किया। रंधावा ने नाके पर पुलिस अधिकारियों से भी बातचीत की।

उप मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, 'मैं अभी भारत अमृतसर सेक्टर में पाक सीमा पर हूं और हमारे बलों का मनोबल बढ़ाने आया हूं। पंजाब सरकार सुरक्षा बलों के साथ खड़ी है क्योंकि वे हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। सुरक्षा बलों के बलिदान से हम अपने प्यारे देश में चैन की नींद सो सकते हैं।'

I am at the in Amritsar Sector right now, to invigorate the morale of our forces.The Pb Govt. stands by the security forces as they defend and secure our borders. The security forces sacrifice lets us as citizens of this beautiful country sleep in peace. pic.twitter.com/S85zGSFSKF