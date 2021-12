पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सोनू पुत्र गुरबचन सिंह निवासी अब्दुलापुर थाना टांडा (होशियारपुर) के रूप में हुई है।

Punjab | have recovered a and four from Salimpur Afghana village in Gurdaspur district pic.twitter.com/VDDPnaGGWe