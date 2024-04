बलिया में हनुमान मंदिर में मांस का टुकड़ा मिला, 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज

Piece of meat found in Hanuman temple in Ballia : बलिया जिले की पुलिस ने एक मंदिर में मांस का टुकड़ा फेंकने के आरोप में 4 व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उन्होंने मौके पर स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर घटनास्थल पर पुलिस बल को तैनात किया गया है।

सिकन्दरपुर थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) दिनेश पाठक ने रविवार को बताया कि सिकन्दरपुर थाना क्षेत्र के माल्दह चट्टी पर स्थित हनुमान मंदिर में शनिवार की दोपहर मांस का टुकड़ा मिला। शनिवार दोपहर को पूजा करने के लिए लोग मंदिर पहुंचे तो मांस का टुकड़ा देखकर आक्रोशित हो गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने सिकंदरपुर-बेल्थरा रोड राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया।

एसएचओ ने बताया कि पुलिस द्वारा दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद चक्काजाम समाप्त हो गया। उन्होंने बताया कि इस मामले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नवानगर के खंड कार्यवाह अम्बर पांडेय की तहरीर पर राम दयाल, राम निवास, कमालुद्दीन व मंजूर हसन के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 295 (किसी वर्ग के धार्मिक भावनाओं के अपमान के लिए पूजा स्थल को अपवित्र करना) के साथ ही अन्य सुसंगत धाराओं में नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।

पुलिस सभी चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। उन्होंने मौके पर स्थिति नियंत्रण में होने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि एहतियात के तौर पर घटनास्थल पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour