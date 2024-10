अनिल देसाई के सांसद के रूप में निर्वाचन के खिलाफ दायर याचिका खारिज

Fake claim of India getting veto power in UNSC: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) ने पिछले महीने न्यूयॉर्क में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री मोदी के इस संबोधन के बाद सोशल मीडिया (social media) पर एक वीडियो इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थायी सदस्यता और वीटो अधिकार मिल गया है।