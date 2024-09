CM हिमंता बिसवा सरमा का बड़ा ऐलान, असम में आधार के लिए NRC अनिवार्य

assam news in hindi : मुख्‍यमंत्री हिमंता बिसवा सरमा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि असम सरकार उन लोगों को आधार कार्ड जारी नहीं करेगी जिन्होंने 2014 से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के लिए आवेदन नहीं दिया है।

हिमंता ने कहा कि आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या जनसंख्या से ज्यादा है। इससे पता चलता है कि संदिग्ध नागरिक हैं। ऐसे में हमने तय किया है कि नए आवेदकों को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर (ARN) जमा करना होगा।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अवैध विदेशियों की पहचान की प्रक्रिया तेज करेगी, क्योंकि पिछले दो महीनों में कई बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है।

Aadhar issuance to be strictly regulated in Assam – a first in the country. Only applicants who applied for NRC can procure Aadhar; a blow to illegal immigrants



