महाराष्ट्र में Bird Flu का खौफ, मारी गईं 8501 मुर्गियां, 16000 अंडे किए नष्ट

Women leaders of BJP going to Sandeshkhali were stopped : पश्चिम बंगाल पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई की महासचिव अग्निमित्रा पॉल और लॉकेट चटर्जी के नेतृत्व में गुरुवार दोपहर संदेशखाली जा रहीं पार्टी की महिला नेताओं को कोलकाता के बाहरी इलाके 'न्यू टाउन' में ही रोक लिया। इस दौरान तीखी नोकझोंक के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।