गुरुवार, 12 मार्च 2026
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated :नई दिल्ली , गुरुवार, 12 मार्च 2026 (19:17 IST)

ईरान के नए सुप्रीम लीडर mojtaba khamenei की US को खुली धमकी: 'हर मौत का बदला लेंगे, बंद रहेगा होर्मुज स्ट्रेट

Mojtaba Khamenei iran new supreme leader
ईरान के नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद अपने संदेश में मोजतबा खामनेई ने कहा कि हर मौत का बदला लेंगे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई का पहला संदेश सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने रविवार को सुप्रीम लीडर बनने के बाद से पहली बार कोई संदेश दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर के बयान के बाद यह माना जा रहा है कि ईरान अभी झुकने के मूड में नहीं हैं। 
मुजतबा खामेनेई ने अपने पहले बयान में कहा है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य अड्डों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, नहीं तो उन पर हमला किया जाएगा।  Edited by : Sudhir Sharma
UP को इको टूरिज्म हब बनाने की दिशा में उल्लेखनीय पहल, फिरोजाबाद और गाजीपुर में होगा विकास, लोगों को मिलेगा रोजगार

Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार दी इच्छामृत्यु की अनुमति, 13 साल से कोमा में है ये शख्‍स

Supreme Court का ऐतिहासिक फैसला, देश में पहली बार दी इच्छामृत्यु की अनुमति, 13 साल से कोमा में है ये शख्‍सSupreme Court's historic decision on euthanasia case : इच्छामृत्यु मामले को लेकर उच्चतम न्यायालय ने आज ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। खबरों के अनुसार, न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव युथनेसिया) की देश में पहली बार स्वीकृति देते हुए उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद के 32 वर्षीय व्यक्ति की कृत्रिम जीवनरक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति दे दी, ताकि उसकी स्वाभाविक रूप से मौत हो सके। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेशिया पर व्यापक कानून बनाने पर विचार करने को भी कहा है।

कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के ख़ात्मे की

कहानी ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई के ख़ात्मे कीKhamenei death story: अमेरिका और इसराइल ने शुरू में ही बता दिया था कि अयातुल्ला खामेनेई पर हमला सटीक गुप्तचरी पर आधारित था। मीडिया जांच से पता चलता है कि इसराइल और अमेरिका, ईरानी नेतृत्व की आंतरिक कार्यप्रणाली को कितनी गहराई से जानते थे।

बेकार हो चुकी एंबुलेंस अब गरीब रेहड़ी पटरी वालों का भरेगी पेट

बेकार हो चुकी एंबुलेंस अब गरीब रेहड़ी पटरी वालों का भरेगी पेटसीएम योगी के वेस्ट मैनेजमेंट विजन को मिशन के रूप में रामपुर जिला प्रशासन ने धरातल पर उतारा, निष्क्रिय 8 सरकारी एंबुलेंस को किया गया मॉडिफाई

बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही गैस, डीलर कर रहा परेशान? कहां करें शिकायत, ये हैं भारत गैस, इंडेन, HP के helpline numbers

बुकिंग के बाद भी नहीं मिल रही गैस, डीलर कर रहा परेशान? कहां करें शिकायत, ये हैं भारत गैस, इंडेन, HP के helpline numbersLPG Gas Cylinder crisis: ईरान, अमेरिका और इजरायल के वॉर का असर भारत के कई राज्‍यों पर हो रहा है। कई शहरों में LPG Gas Cylinder को लेकर दिक्‍कतें आ रही हैं। कोई बुकिंग में परेशान है तो कहीं डीलर की तरफ से कोई रिस्‍पोंस नहीं मिल रहा है। कई बार सिलेंडर बुक होने के बावजूद भी डिलीवरी नहीं दी जाती, या फिर कुछ डीलर ज्यादा पैसे मांगकर ही सिलेंडर देने की कोशिश करते हैं।

न्यूक्लियर वॉर की आशंका से खाड़ी देशों में हड़कंप, घर वापसी की होड़, दुबई एयरपोर्ट पर हजारों की लंबी कतारें

न्यूक्लियर वॉर की आशंका से खाड़ी देशों में हड़कंप, घर वापसी की होड़, दुबई एयरपोर्ट पर हजारों की लंबी कतारेंNuclear War Threat: पश्चिम एशिया में अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने अब खाड़ी देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ईरान की जवाबी कार्रवाई में यूएई, कुवैत, बहरीन जैसे देशों पर मिसाइल हमले होने की खबरों के बीच न्यूक्लियर एस्केलेशन की आशंका बढ़ गई है।

गोरखपुर की अनिता मद्धेशिया बनीं आत्मनिर्भर, मुख्यमंत्री युवा योजना से लिया 5 लाख का लोन, शुरू किया प्ले स्कूल

गोरखपुर की अनिता मद्धेशिया बनीं आत्मनिर्भर, मुख्यमंत्री युवा योजना से लिया 5 लाख का लोन, शुरू किया प्ले स्कूलAnita Madheshiya : उत्तर प्रदेश में ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ महिलाओं को घर की चारदीवारी से निकालकर उद्योग-व्यापार जगत में मुख्यधारा से जोड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाएं महिलाओं को उनके सपने पूरे करने में अहम योगदान निभा रही हैं। गोरखपुर की अनिता मद्धेशिया की कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो समाज की बेड़ियों को तोड़कर अपनी पहचान बनाना चाहती हैं। इनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि सही दिशा और समर्थन से महिलाएं अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं।

Gold-Silver Price : मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच क्यों सस्ता हुआ सोना? जानें कीमतों में इस अचानक गिरावट की असली वजह

Gold-Silver Price : मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच क्यों सस्ता हुआ सोना? जानें कीमतों में इस अचानक गिरावट की असली वजहमिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन (ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स से जुड़े) और घरेलू डिमांड से प्रभावित हो रही हैं। भारतीय सर्राफा बाजार में आज (गुरुवार) सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। 916 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने का रेट 1 लाख 60 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गया है।

LPG किल्लत पर हरदीप पुरी का बड़ा बयान, 'घबराएं नहीं, उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी, LokSabha में दी पूरी जानकारी

LPG किल्लत पर हरदीप पुरी का बड़ा बयान, 'घबराएं नहीं, उत्पादन में 28% की बढ़ोतरी, LokSabha में दी पूरी जानकारीकेंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में कहा कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है। एलपीजी सिलेंडर पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त कच्चा तेल है। एलएनजी कार्गो रोज आ रहे हैं। कनाडा-नॉर्वे-रूस से ईंधन ले रहे, रोज आ रहे LNG कार्गो। होर्मुज से 20 प्रतिशत आवाजाही प्रभावित हुई है।

गैस संकट के बीच PM मोदी ने की बैठक, कैबिनेट मंत्रियों को दिए निर्देश, अफवाह फैलाने वालों पर रखें नजर

गैस संकट के बीच PM मोदी ने की बैठक, कैबिनेट मंत्रियों को दिए निर्देश, अफवाह फैलाने वालों पर रखें नजरPM Narendra Modi held cabinet meeting : पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल-अमेरिका के टकराव से उपजे तनावपूर्ण हालात के बाद देश के कई हिस्सों में गैस की कमी के कारण एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी लाइनों की तस्वीरें लगातार सुर्खियों में हैं। खबरों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी सिलसिले में आज कैबिनेट की बैठक की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय अफवाह फैलाने वालों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। हो सकता है कि कुछ तत्व स्थिति का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हों।

राहुल गांधी ने संसद की सीढ़ियों पर चाय-बिस्किट पार्टी की! LPG सिलेंडर कमी के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, वीडियो वायरल

राहुल गांधी ने संसद की सीढ़ियों पर चाय-बिस्किट पार्टी की! LPG सिलेंडर कमी के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन, वीडियो वायरललोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय और बिस्किट का मजा लिया। यह सब LPG सिलेंडर की भारी कमी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के दौरान हुआ। एक वायरल वीडियो में राहुल गांधी को बेहद रिलैक्स मुद्रा में सीढ़ियों पर बैठे दिखाया गया है, हाथ में चाय का कप और बिस्किट लिए हुए। उनका बॉडी लैंग्वेज देखकर समर्थक उन्हें ‘विजेता’ बता रहे हैं, जबकि विपक्षी उन्हें ‘बर्नोल मोमेंट’ दे रहे हैं।

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोन

Poco X8 Pro Series Launch : 17 मार्च को भारत में मचेगी धूम, लॉन्च होंगे पोको के दो पावरफुल 5G फोनPOCO ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि वह अपनी बहुप्रतीक्षित X-सीरीज के स्मार्टफोन- Poco X8 Pro और Poco X8 Pro Max 5G को अगले हफ्ते भारत और वैश्विक बाजारों में लॉन्च करने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे टीज़र्स और अफवाहों के बाद, अब इनकी लॉन्चिंग डेट 17 मार्च 2026 तय की गई है।

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमत

Realme Narzo Power 5G : 10,001mAh की महाबली बैटरी, भारत का सबसे पतला फोन, जानिए क्या है कीमतRealme ने भारतीय बाजार में अपना नया स्मार्टफोन Realme Narzo Power 5G लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस फोन को एक अनोखे 'कॉमिक स्ट्रिप' (Comic Strip) स्टाइल में पेश किया है, जो युवाओं और डिजिटल-फर्स्ट उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ग्राहकों को खरीदारी पर 3,999 रुपए तक के अन्य बेनिफिट्‍स भी मिलेंगे।

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!

Nothing का बड़ा धमाका: धांसू लुक के साथ Phone 4a और 4a Pro लॉन्च, साथ में 135 घंटे चलने वाला हेडफोन भी!लंदन स्थित टेक कंपनी Nothing ने ग्लोबल मार्केट में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज Phone 4a और Phone 4a Pro से पर्दा उठा दिया है। पिछले साल की 3a सीरीज की सफलता के बाद, कंपनी ने इस साल अपने मिड-रेंज पोर्टफोलियो को और मजबूत किया है।
