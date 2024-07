BMW Hit and Run Case : अदालत ने आरोपी चालक को 14 दिन के लिए भेजा जेल

More than 1900 passengers fined in Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बों में घुस जाने पर 1900 से अधिक पुरुष यात्रियों पर जुर्माना लगाया है। इस संबंध में आधिकारिक आंकड़ा जारी किया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में प्रवेश करने पर पुरूष यात्री पर 250 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है।