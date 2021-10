राजनीति के मैदान में लिएंडर पेस, ममता की पार्टी में शामिल

पणजी। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में यहां शुक्रवार को में शामिल हो गए। तटीय राज्य के तीन दिवसीय दौरे पर आई बनर्जी ने पार्टी में शामिल होने पर पेस का स्वागत किया।

इस दौरान लिएंडर पेस ने कहा, जब मैं 14 साल का था, ममता खेल मंत्री थीं। उन्होंने मुझे मेरे सपने को हासिल करने में सक्षम बनाया। अब मैं संन्यास ले चुका है। मैं ममता के मार्गदर्शन में आया हूं।

ममता ने कहा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि लिएंडर पेस टीएमसी में शामिल हो गए हैं. ममता ने कहा, वे मेरे छोटे भाई की तरह हैं।

टीएमसी ने ट्वीट कर कहा, हम यह जानकारी देकर खुशी हैं कि लिएंडर पेस ममता बनर्जी की मौजूदगी में टीएमसी में शामिल हुए। हम सब मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस देश में हर एक व्यक्ति लोकतंत्र की सुबह को देखे जिसका हम 2014 से इंतजार कर रहे हैं।

We are extremely delighted to share that Shri @Leander joined us today in the presence of our Hon'ble Chairperson @MamataOfficial!

Together, we shall ensure that every single person in this nation sees the Dawn of Democracy that we have been waiting for since 2014!