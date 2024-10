कर्नाटक के मंत्री गुंडू राव के बिगड़े बोले, कहा सावरकर मांस खाया करते थे और गौवध के खिलाफ नहीं थे

hyena was seen in Bahraich: उत्तरप्रदेश के बहराइच के बाद अब कानपुर देहात (Kanpur Dehat) में भी एक भेड़िया दिखाई देने का दावा किया गया है। सोशल मीडिया (Social media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक अनोखी आकृति को भेड़िया बताया जा रहा है। यह वीडियो भोगनीपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है लेकिन अभी तक इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं डीएफओ एके दुबे ने कानपुर देहात में भेड़िया के होने से इंकार किया है।