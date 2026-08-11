झारखंड बंद का असर: ABVP का विधानसभा घेराव, रांची में टायर जलाकर प्रदर्शन; कई कार्यकर्ता हिरासत में

राजधानी रांची में बंद का व्यापक असर दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस मॉल के पास बंद समर्थकों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया, जिसके चलते सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ है। प्रदर्शन के कारण इलाके में यातायात व्यवस्था पर असर पड़ा है। भाजपा और एबीवीपी के प्रदर्शन को देखते हुए राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में संवेदनशील इलाकों और प्रमुख चौक-चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

सच्चाई को लाठी डंडो से छुपाना चाहती है सरकार

अर्जुन मुंडा की प्रदेश वासियों से अपील

पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड में छात्रों के साथ हुए अन्याय, नियुक्ति प्रक्रियाओं में अनियमितताओं और लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील करते हुए कहा कि छात्रों के अधिकार, भविष्य और झारखंड के हित में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी आवाज बुलंद कर बंद का समर्थन करें।

झारखंड में PSC-SSC में कथित धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन जारी है। लाठीचार्ज के बाद भी छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वे अब इस मामले में सीधे मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की मांग कर रहे हैं।