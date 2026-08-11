झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासी संग्राम, संसद में NDA का प्रदर्शन; राहुल गांधी से मांगा जवाब

Joined the protest today along with Union Ministers Shri H.D. Kumaraswamy, Shri V. Somanna, Kum. Shobha Karandlaje and fellow MPs, urging the Leader of Opposition not to run away from Parliament proceedings and allow the House to function in the interest of the people. pic.twitter.com/RLznRFlcn5 — P C Mohan (@PCMohanMP) August 11, 2026 मंगल मिलन बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन और विपक्ष के विरोध में NDA सांसदों ने संसद के मकर द्वार की ओर मार्च किया। उनके हाथों में बैनर और पोस्टर थे जिन पर लिखा था 'गृहमंत्री से चर्चा से राहुल गांधी भागो मत!', 'झारखंड में छात्र अत्याचार पर राहुल गांधी जवाब दो'। मंगल मिलन बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन और विपक्ष के विरोध में NDA सांसदों ने संसद के मकर द्वार की ओर मार्च किया। उनके हाथों में बैनर और पोस्टर थे जिन पर लिखा था 'गृहमंत्री से चर्चा से राहुल गांधी भागो मत!', 'झारखंड में छात्र अत्याचार पर राहुल गांधी जवाब दो'।

भाजपा सांसद निशिकांत दूबे ने कहा कि ये जो राहुल गांधी का दोहरा चरित्र है जिस तरह से मोदी विरोध की उनकी आग है जिसमें देश तोड़ने वाले तत्वों के साथ वो हमेशा शामिल रहते हैं उनके लिए संदेश है कि अपनी दोहरी मानसिकता को बंद करें। आप छात्रों के साथ आए और उनको न्याय दिलाए।

पार्टी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इनके पास कोई रणनीति नहीं है उनका उद्देश्य सदन में चर्चा करना नहीं है। अब जब गृह मंत्री जवाब देने को तैयार हैं तो राहुल गांधी सुनने को तैयार नहीं हैं राहुल गांधी को सदन में आकर सुनना चाहिए और रांची जाना चाहिए।