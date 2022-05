मंच पर सुरक्षा जांच रहे आईबी अफसर की मौत, वायरल हुआ वीडियो

वीडियो में दिखाई रहा है कि अमिरेश ऑडिटोरियम के अंदर पुलिस अधिकारियों के साथ आते हैं। उनके हाथ में मोबाइल हैं और वे सुरक्षा जांच को लेकर अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं।

इस दौरान मंच के कॉर्नर पर बनी ग्रिल में उनका पैर फंसता है। वह लड़खड़ाते हुए 4 कदम आगे बढ़ाते हैं और नीचे गिर पड़ते हैं। इसके बाद वहां मौजूद बाकी पुलिस अधिकारी उनकी ओर भागते हैं।

51 years old Kumar Amiresh,a resident of Patna, who as a part of his duty as an IB officer,was checking security arrangements at for an event of @VPSecretariat on 20 May,lost his life after he slipped from the stage. Suffered brain haemorrhage, passed away one hr later. pic.twitter.com/RjXFRWvN0N