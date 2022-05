रामबन में नेशनल हाईवे पर सुरंग का एक हिस्सा ढहा, 7 लोग फंसे

अधिकारियों ने बताया कि खूनी नाले में सुरंग के आगे का एक छोटा हिस्सा जांच के दौरान ढह गया। पुलिस और सेना ने संयुक्त बचाव अभियान तुरंत शुरू कर दिया।

2 लोगों को बचा लिया गया है और सात लोग अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं।

Jammu & Kashmir | A part of an under-construction collapsed at Khooni Nala, Jammu–Srinagar National Highway in the Makerkote area of Ramban. 6 to 7 feared trapped; one person rescued. Rescue operation is underway: Deputy Commissioner pic.twitter.com/tUFYerrzbb