केरल में मानव बलि का मामला, आर्थिक तंगी दूर करने के लिए ली 2 महिलाओं की जान

कोच्चि। में एक दिल दहला देने वाले घटनाक्रम में आर्थिक तंगी दूर करने के लिए तीन लोगों ने 2 महिलाओं की जान ले ली। इस मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को बुधवार सुबह अदालत में पेश किया। जहां से उन्हें 26 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

मामले में आरोपी भागवल सिंह, उसकी पत्नी लैला और मोहम्मद शफी के बयान मंगलवार को दर्ज किए गए थे। आरोपियों ने अपनी आर्थिक तंगी दूर करने और समृद्धि प्राप्त करने के लिए महिलाओं की बलि दी थी।

#WATCH: 'Human sacrifice' in | All three accused being brought out of Ernakulam District Sessions Court. All of them have been remanded to judicial custody till October 26.

