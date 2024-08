Haryana Election : लाडवा से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

Sharad Pawar refuses to take Z plus security : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) जिनकी सुरक्षा के दायरे को हाल ही में बढ़ाकर जे-प्लस (Z plus) किया गया था, को लेकर माना जा रहा है कि उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सुझाए गए कुछ उपायों को मानने से इनकार कर दिया है।