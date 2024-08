Sharad Pawar : शरद पवार ने Z प्लस सुरक्षा लेने से किया इनकार, सामने आई चौंकाने वाली यह वजह

Sharad Pawar refuses to take Z plus security : राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) जिनकी सुरक्षा के दायरे को हाल ही में बढ़ाकर जे-प्लस (Z plus) किया गया था, को लेकर माना जा रहा है कि उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सुझाए गए कुछ उपायों को मानने से इनकार कर दिया है।

केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई सुरक्षा समीक्षा के बाद पवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की जेड-प्लस सुरक्षा दी गई थी। हालांकि माना जा रहा है कि पवार ने यह कहा है कि उन्हें यह नहीं बताया गया कि उनकी सुरक्षा क्यों बढ़ाई जा रही है?

पता चला है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में अपने घर के अंदर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को तैनात करने, राजधानी में आने-जाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को बदलने और उनके वाहन के अंदर 2 सुरक्षाकर्मियों को तैनात करने के प्रस्तावों को ठुकरा दिया है।

सुरक्षा उपायों के तहत पवार के दिल्ली स्थित आवास की चारदीवारी की ऊंचाई भी बढ़ाई जानी थी। पूर्व रक्षामंत्री ने शुक्रवार को यहां एक बैठक में सुरक्षा एजेंसियों (CRPF और दिल्ली पुलिस) के प्रतिनिधियों को अपने सुझाव दिए। बैठक में दिल्ली अग्निशमन सेवा, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल थे।

सूत्रों ने बताया कि मूल्यांकन में पवार की सुरक्षा को मबजूत किए जाने की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ से उन्हें जेड-प्लस सुरक्षा प्रदान करने को कहा। इस कार्य के लिए सीआरपीएफ के 55 सशस्त्र जवानों को नियुक्त किया गया है।(भाषा)