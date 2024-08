JK Assembly Elections 2024: जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 15 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में

JK Assembly Elections 2024: जम्मू कश्मीर में पहले चरण में 15 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में उम्मीदवारों की पत्नियों के पास है 100 ग्राम से अधिक सोना

15 crorepati candidates are in the fray in Jammu and Kashmir: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव (JK Assembly Elections) के पहले चरण के नजदीक आते ही वित्तीय खुलासे से पता चलता है कि प्रमुख राजनीतिक दलों के 15 से अधिक उम्मीदवार करोड़पति (crorepati) हैं और उनके जीवनसाथी के पास भी काफी संपत्ति है, खासतौर पर सोना। इन उम्मीदवारों और उनके परिवारों की आलीशान जीवनशैली इस क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है।





दक्षिण कश्मीर की डूरू विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार गुलाम अहमद मीर 15 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति के साथ इस सूची में शीर्ष पर हैं। उनकी पत्नी के पास 1,320 ग्राम सोना है और यह किसी भी अन्य उम्मीदवार की पत्नी के पास से अधिक सोना है।





सोने के स्वामित्व के मामले में दूसरे स्थान पर देवसर से पीडीपी उम्मीदवार सरताज मदनी की पत्नी हैं जिनके पास 700 ग्राम सोना है और उनकी संपत्ति 46 लाख रुपए से अधिक है। तीसरे स्थान पर बिजबिहाड़ा उम्मीदवार अब्दुल रहमान वीरी की पत्नी हैं जिनके पास 100 ग्राम सोना है। दिलचस्प बात यह है कि इन संपन्न उम्मीदवारों की पत्नियां खुद करोड़पति हैं।





संपत्ति के स्वामित्व के मामले में बनिहाल से उम्मीदवार इम्तियाज अहमद शान की पत्नी पहले स्थान पर हैं जिनकी कुल संपत्ति 11 करोड़ रुपए है। उम्मीदवारों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि भी काफी भिन्न है। नामांकन दाखिल करने वाले कई पुरुष उम्मीदवारों ने केवल सामान्य शिक्षा ही हासिल की है जिनमें से अधिकांश 10वीं या 12वीं पास हैं।





हालांकि किश्तवाड़ से दोनों महिला उम्मीदवार- भाजपा की शगुन परिहार और नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) की पूजा ठाकुर, अच्छी तरह से शिक्षित हैं जिनके पास क्रमश: एमटेक और एमए, बीएड की डिग्री है। पुरुष उम्मीदवारों में डोडा पश्चिम से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रदीप कुमार अंग्रेजी में पीएचडी के साथ सबसे आगे हैं। डोडा और रामबन से चुनाव लड़ रहे भाजपा, कांग्रेस, एनसी या डीपीएपी के किसी भी उम्मीदवार के पास 12वीं कक्षा से आगे की योग्यता नहीं है।

संपत्ति के मामले में कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर 15.80 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार बनकर उभरे हैं। उनके बाद भाजपा के राकेश सिंह 13.45 करोड़ रुपए और सुनील कुमार शर्मा 2.97 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर हैं। अन्य उल्लेखनीय उम्मीदवारों में नेकां के हसनैन मसूदी (7 करोड़ रुपए), नेकां के महबूब इकबाल (7 करोड़ रुपए) और पीडीपी के इम्तियाज अहमद शान (7.76 करोड़ रुपए) शामिल हैं।

Edited by: Ravindra Gupta