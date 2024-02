इंटेल इंडिया के पूर्व कंट्री हेड की तेज रफ्तार कैब ने ली जान

Avtar Saini news in hindi : इंटेल इंडिया के पूर्व ‘कंट्री हेड’ अवतार सैनी की महाराष्ट्र के नवी मुंबई में साइकिल चलाते समय तेज रफ्तार कैब की चपेट में आने से मौत हो गई।

दुर्घटना बुधवार सुबह करीब 5.50 बजे उस समय हुई जब सैनी (68) नेरुल इलाके में पाम बीच रोड पर साथियों के साथ साइकिल चला रहे थे। एक तेज रफ्तार कैब ने सैनी की साइकिल को पीछे से टक्कर मार दी और वहां से भागने की कोशिश की। हादसे में सैनी घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने कैब चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी को अभी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

Shocked to hear the news about Avtar Saini, General Mgr & Chief Designer of the Pentium processor passed away this morning. He was riding his cycle on Palm Beach Road in Navi Mumbai this morning and was hit by a taxi.@intel @IntelIndia



Below with @jayantmurty - Feb 14th 2024 pic.twitter.com/UXsW4Exg7C