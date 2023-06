चक्रवात बिपारजॉय का दिखा असर, दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश

Supreme Court on theft of luggage in train: उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि रेल यात्रा के दौरान किसी के सामान की चोरी होना रेलवे की सेवा में कमी नहीं कहा जा सकता। अगर यात्री अपने सामान की रक्षा खुद नहीं कर पाता है तो इसके लिए सार्वजनिक ‘ट्रांसपोर्टर’ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।