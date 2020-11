यह छापेमारी सरनाईक के मुंबई और ठाणे के 10 ठिकानों पर की गई। छापेमारी के दौरान प्रताप सरनाईक के बेटे विहांग को ईडी दफ्तर लाया गया है। इस बात का पता नहीं चला है कि घर पर छापेमारी किस सिलसिले में की जा रही है।



शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विरोधियों को चुप कराने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है। आज की छापेमारी सिर्फ प्रतिशोध है।

