Water of sacred rivers of Uttarakhand was sent to Ayodhya : अयोध्या में राम मंदिर में रामलला का प्राण-प्रतिष्ठा समारोह होने में कुछ दिन शेष रह गए हैं। भगवान श्रीराम को उत्तराखंड की पवित्र नदियों का गंगाजल अर्पित किया जाएगा, जिसके चलते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साधु-संतों ने नदियों के गंगाजल को कलश में भरकर पूजन के साथ भजन गाते हुए अयोध्या रवाना कर दिया है।