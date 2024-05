Kuno Park से भटका चीता ग्वालियर पहुंचा, बकरी को बनाया शिकार, किसानों को किया अलर्ट

The crowd went out of control in the public meeting of Rahul Gandhi and Akhilesh Yadav in Prayagraj : रविवार को राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा में भीड़ बेकाबू हो गई। गठबंधन की यह रैली फूलपुर के पंडिला महादेव में थी, जहां युवा दिलों की धड़कन राहुल और अखिलेश पहुंचे, तो उनकी एक झलक पाने के लिए बेकाबू भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर मंच पर चढ़ने लगी।