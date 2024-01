KNP में चीतों का कुनबा बढ़ा, नामीबियाई मादा चीता ने दिया 4 शावकों को जन्म

Percentage of young voters increased before elections in Maharashtra : महाराष्ट्र में कुल 4,12,416 मतदाता (voters) बढ़े हैं और 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं का अनुपात अक्टूबर 2023 में प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची की तुलना में लगभग 1 प्रतिशत बढ़ गया है। अधिकारियों ने मुंबई में यह जानकारी दी। इस साल लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने हैं।