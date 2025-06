Kerala : मुख्यमंत्री विजयन के काफिले में घुसी कार, 5 लोगों को हिरासत के बाद किया रिहा

India Post Offices to Accept Digital Payments from August : पोस्ट ऑफिस में आपका खाता है और आपको पैसे जमा करने के लिए कतार में खड़ा रहना पड़ता है तो इससे जल्द ही आपको छुटकारा मिलने वाला है। डाक विभाग (Department of Posts) ने घोषणा की है कि अगस्त 2025 से सभी डाकघर डिजिटल लेनदेन स्वीकार करेंगे।