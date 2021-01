कर्नाटक के शिवमोगा में विस्फोटक ले जा रहे ट्रक में धमाका, 8 की मौत

शिवमोगा। के शिवमोगा में गुरुवार देर रात विस्फोटक ले जा रहे ट्रक में हुए धमाके से हड़कंप मच गया। इस दिल दहला देने वाले हादसे में 8 की मौत हो गई। माना जा रहा है कि विस्फोटक खनन के उद्देश्य से ले जाए जा रहे थे।

पत्थर तोड़ने के एक स्थान पर रात साढ़े दस बजे के लगभग धमाका हुआ जिससे न केवल शिवमोगा बल्कि पास के चिक्कमगलुरु और दावणगेरे जिलों में भी झटके महसूस किए गए। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि विस्फोट इतना तेज था कि घरों की खिड़की के शीशे टूट गए और सड़कों पर भी दरार उत्पन्न हो गई। धमाके से ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो और भूगर्भ वैज्ञानिकों से संपर्क किया गया।

At least eight people have died in a dynamite at a railway crusher site in Hunasodu village: District Collector KB Shivakumar#Karnataka https://t.co/9JZ3qweHjK