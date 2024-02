Noida में बंद कमरे में मिले 4 शव, दम घुटने से मौत की आशंका

Bodies of four people recovered from a house in Noida : नोएडा के थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र के तुस्याना गांव में पुलिस को शुक्रवार को एक मकान में रहने वाले 2 युवकों और 2 महिलाओं के शव बरामद हुए। पुलिस को संदेह है कि उनकी मौत को 2 दिन हो गए हैं और चारों की मौत दम घुटने से हुई है, मृतकों में 3 भाई-बहन हैं।

पुलिस उपायुक्त (जोन द्वितीय) सुनीति ने बताया कि शुक्रवार रात को थाना ईकोटेक -3 पुलिस को सूचना मिली कि तुस्याना गांव के एक कमरे से बदबू आ रही है। अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जब कमरे का दरवाजा खोला तो उसके अंदर चारों के शव मिले।

एक छोटे से कमरे में रहते थे सभी लोग : उन्होंने बताया कि मृतकों की पहचान चंद्रेश, राजेश, बबली और निशा के रूप में हुई है, चारों हाथरस के सिकंदरा राव के रहने वाले थे। अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को पता चला है कि सभी लोग एक छोटे से कमरे में रहते थे और चंद्रेश परांठे की दुकान लगाता था।

उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर आलू उबालने के लिए बड़ा भगोना मिला है तथा गैस जली हुई थी। अधिकारी ने बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गैस के जलने से कमरे में ऑक्सीजन की कमी हो गई तथा चारों की दम घुटने से मौत हो गई। डीसीपी ने बताया कि चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour