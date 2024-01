Mumbai: 34 दिनों बाद मिला लापता युवती का शव, प्रेमी ने हत्या कर आत्महत्या कर ली थी

Angered by infidelity, the lover killed the girl : नवी मुंबई के खारघर इलाके में पिछले 34 दिनों से लापता 19 वर्षीय युवती का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने ठाणे में यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच से पता चला कि युवती की हत्या उसके प्रेमी ने की थी और बाद में उसने एक लोकल ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली।

सुसाइड नोट में एक 'कोड' लिखा : उसने बताया कि व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में सुसाइड नोट में एक 'कोड' लिखा था। कई दिनों की मेहनत के बाद जांचकर्ताओं ने पाया कि यह वन अधिकारियों द्वारा चिह्नित एक पेड़ की संख्या थी। कोड से पुलिस को युवती के शव का पता लगाने में मदद मिली।

युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी थी : एक अधिकारी ने बताया कि खारघर पहाड़ियों में आरोपी ने युवती की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। आरोपी युवती के संबंध तोड़ने से नाराज था। युवती 12 दिसंबर को सायन से अपने कॉलेज के लिए निकली थी लेकिन फिर कभी वापस नहीं लौटी जिसके बाद कलंबोली पुलिस थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया।

एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस को एक सूचना मिली कि कलंबोली के वैभव बुरुंगले ने 12 दिसंबर को जुईनगर रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली जिसके बाद मामला दर्ज किया गया। इस बीच नवी मुंबई के पुलिस आयुक्त मिलिंद भारम्बे ने मामले की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया।

अधिकारी ने बताया कि पुलिस को बुरुंगले के मोबाइल फोन में एक सुसाइड नोट मिला जिसमें लिखा था कि उसने महिला की हत्या कर दी है और वह आत्महत्या करने जा रहा है। अधिकारी ने जानकारी दी कि सुसाइड नोट में 'एल01-501' जैसे कोड शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। यह कोड वन विभाग द्वारा चिह्नित उस पेड़ की संख्या थी जहां बुरुंगले ने युवती का शव फेंका था।

पुलिस ने एक विज्ञप्ति में बताया कि जांच से पता चला कि युवती और बुरुंगले 12 दिसंबर को खारघर हिल्स इलाके में मौजूद थे। पुलिस ने युवती के शव की तलाश के लिए लोनावाला के स्वयंसेवी बचावकर्ताओं की तथा दमकल सेवा, शहर एवं औद्योगिक विकास निगम तथा वन विभाग की सहायता ली। इसमें कहा गया कि युवती का शव झाड़ियों से बरामद किया गया। शव की पहचान पोशाक, कलाई घड़ी और पहचान पत्र के आधार पर की गई। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है।(भाषा)

Edited by: Ravindra Gupta