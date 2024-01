रील नहीं बल्कि इस वजह से पति ने की थी पत्नी की हत्या

Banke Bihari's flute and conch sound will be heard in the consecration of Ram Lalla : अयोध्या (Ayodhya) में रामलला (Ram Lalla) की प्राण-प्रतिष्ठा समारोह की तैयारी जोरों से चल रही है। उत्तरप्रदेश (Uttar Pradesh) समेत अन्य राज्यों में रामधुन के साथ जश्न का माहौल है। ऐसे में मथुरा के बांकेबिहारी (Banke Bihari) मंदिर सेवायत द्वारा 22 जनवरी को रामलला प्राण-प्रतिष्ठा में चांदी का शंख, बांसुरी, माला और इत्र (Conch, flute, rosary and perfume) भेजा जा रहा है।