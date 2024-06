बंगाल सरकार योग्यश्री योजना में अल्पसंख्यक, ओबीसी, सामान्य श्रेणियों के छात्रों को करेगी शामिल

The funeral of the elderly had to be done wearing a PPE kit : महाराष्ट्र के गांव में एक बुजुर्ग की मृत्यु के बाद परिजनों ने जैसे ही अंत्‍येष्टि की प्रक्रिया शुरू की, मधुमक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। बाद में एक व्यक्ति पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 5 पीपीई किट लेकर लाया। इसके बाद मृतक के बेटे और परिवार के 4 अन्य करीबी सदस्यों ने यह किट पहनकर मृतक का अंतिम संस्‍कार किया।