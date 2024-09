बिहार के सुपौल में युवक और युवती की पिटाई, अर्धनग्न परेड कराई गई

A young man and a woman were beaten up in Supaul Bihar : बिहार के सुपौल जिले के करजाईन थाना क्षेत्र में एक प्रेमी जोड़े की ग्रामीणों द्वारा बेरहमी से पिटाई एवं उन्हें प्रताड़ित किए जाने और अर्धनग्न अवस्था में गांव में घुमाए जाने की घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है।

सुपौल पुलिस द्वारा बृहस्पतिवार को जारी एक बयान के अनुसार, सोशल मीडिया पर एक महिला को अर्धनग्न कर उसके साथ मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की जांच से यह मामला करजाईन थाना क्षेत्र का पाया गया। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सुपौल पुलिस द्वारा तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

बयान में आगे कहा गया है, मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए त्वरित गति से जांच को आगे बढ़ाते हुए इसमें शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए वीरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में विशेष जांच दल का गठन किया गया तथा एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पुलिस को संदेह है कि यह घटना तीन से चार दिन पहले हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार जिस युवक के साथ युवती का कथित तौर पर प्रेम संबंध था, उसे भी ग्रामीणों ने निर्वस्त्र करके घुमाया।

वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग अर्धनग्न युवती को बालों से घसीट रहे हैं, जबकि वह गिड़गिड़ा रही है। बाद में लोग युवती को उसके घर के सामने छोड़कर चले गए। पीड़िता के परिजनों ने इस संबंध में स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

इसी तरह की एक घटना बुधवार को जमुई जिले के झाझा इलाके में हुई जिसमें एक महिला और उसके पति को कथित तौर पर अर्धनग्न अवस्था में ढोल बजाते हुए उनके गांव में घुमाया गया। स्थानीय महिलाओं ने महिला के बाल काट दिए, जबकि उसके पति के मुंह पर कालिख पोतने के बाद उसे चप्पलों की माला पहनाकर अपमानित किया गया।

पीड़ितों के परिवार के सदस्यों के अनुसार महिला पिछले सप्ताह अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी और उससे शादी कर ली थी, यही कारण था कि ग्रामीणों ने उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित करने का फैसला किया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

झाझा के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) राजेश कुमार ने कहा, पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। (भाषा) (सांकेतिक फोटो)

