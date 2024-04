छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़, 9 नक्सली ढेर

हिंदू मंदिरों (Hindu Temple) पर हमले हो रहे हैं। इतना ही नहीं, हेट क्राइम के भी कई केस सामने आए हैं। बढ़ते हमलों पर चिंता जाहिर करते हुए अब US कांग्रेस के 5 भारतीय मूल के सदस्यों ने अमेरिकी न्याय विभाग (US Department of Justice) और FBI से पूछा है कि हिंदू खतरे में हैं और उनके मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, आप इस मामले में क्‍या कर रहे हैं।