कांग्रेस की एक और सूची, तारिक कटिहार से, CM जगन मोहन की बहन को भी टिकट आंध्र प्रदेश की कडप्पा सीट से चुनाव लड़ेंगी शर्मिला रेड्‍डी

Another list of Congress for Lok Sabha Election 2024: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए मंगलवार को 17 और उम्मीदवार घोषित किए जिनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर एवं एमएम पल्लम राजू तथा पार्टी की आंध्र प्रदेश इकाई की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला रेड्डी के नाम शामिल हैं।

पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की 11वीं सूची में आंध्र प्रदेश से 5 , बिहार से 3, ओडिशा से 8 और पश्चिम बंगाल से एक उम्मीदवार का नाम शामिल है।

कटिहार से तारिक अनवर : पार्टी ने बिहार के कटिहार से एक बार फिर अनवर को उम्मीदवार बनाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्हें जनता दल (यूनाइटेड) के उम्मीदवार दुलालचंद गोस्वामी ने पराजित किया था। एक बार फिर से उनका मुकाबला गोस्वामी से होगा।

कांग्रेस ने बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट से अपने मौजूदा सांसद मोहम्मद जावेद को टिकट दिया है। भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक अजीत शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है।

बिहार की 9 सीटों पर कांग्रेस : कांग्रेस बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों में से 9 पर चुनाव लड़ रही है। वहीं, 26 सीट पर उसकी सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और 5 सीट पर वाम दल चुनाव लड़ रहे हैं।

बिहार में गठजोड़ के तहत कांग्रेस के हिस्से में 9 सीट- किशनगंज, कटिहार, पटना साहिब, भागलपुर, सासाराम, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण और महाराजगंज आई हैं।

कडप्पा से शर्मिला : पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री पल्लम राजू को आंध्र प्रदेश की काकीनाड़ा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है। शर्मिला रेड्डी को आंध्र प्रदेश के कडप्पा से उम्मीदवार बनाया गया है। ओडिशा के कोरापुट से वर्तमान सांसद सप्तगिरि उलाका को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है।

अब तक 214 उम्मीदवार घोषित : पार्टी अब तक कुल 214 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इससे पहले कांग्रेस ने 9 अलग-अलग सूचियों में 212 उम्मीदवार घोषित किए थे।

देश में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होंगे। इसके बाद 6 और चरणों में 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और एक जून को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 114 और ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए भी 49 उम्मीदवार घोषित किए हैं। (भाषा/वेबदुनिया)

Edited by: Vrijendra Singh Jhala