श्रीनगर एनकाउंटर में 2 आतंकवादी ढेर, इनमें से 1 ने की थी हेड कॉन्स्टेबल की हत्या

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में शनिवार को दो आतंकवादियों को मार गिराया।

श्रीनगर के जाकुरा क्षेत्र में सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई। ने मुठभेड़ में टीआरएस के दो आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों में से एक हाल ही में दक्षिण कश्मीर में हुई हेड कॉन्स्टेबल की हत्या के मामले में शामिल था।

पुलिस ने कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार के हवाले से ट्वीट कर कहा कि मारे गए आतंकवादियों में से एक इखलाक हाजम हाल ही में हसनपोरा अनंतनाग में हेड कॉन्स्टेबल अली मोहम्मद की हत्या में शामिल था। दो पिस्तौल सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई हैं।

