कौन हैं महाराष्ट्र भाजपा के नए अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, क्या होंगी उनके लिए चुनौतियां

Nana Patole suspended from the assembly for the whole day: महाराष्ट्र में कांग्रेस विधायक नाना पटोले (Nana Patole) को विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी पर चढ़ने को लेकर मंगलवार को विधानसभा (assembly) से दिनभर के लिए निलंबित कर दिया गया है। पटोले भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक बबनराव लोनीकर और कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे (Manikrao Kokate) पर किसानों का अपमान करने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष की आसंदी पर चढ़ गए थे।