MP : उज्जैन में प्रतिमा विवाद में 19 आरोपी गिरफ्तार, भारी पुलिस बल तैनात

Grand alliance government in Bihar on the verge of collapse How : जनता दल (यूनाइटेड) के वरिष्ठ नेता एवं प्रवक्ता के.सी. त्यागी (K.C. Tyagi) ने नई दिल्ली में शनिवार को स्पष्ट किया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार गिरने की कगार पर है और उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व के एक धड़े पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) का बार-बार अपमान करने का आरोप लगाया।