गुरुवार, 7 अगस्त 2025
Written By WD Feature Desk
Last Modified: गुरुवार, 7 अगस्त 2025 (11:15 IST)

रक्षाबंधन पर कविता हिंदी में : धागे में बंधी भावनाएं

Poem on raksha bandhan: रक्षाबंधन साल का वह पर्व है, जब रिश्ते शब्दों से परे जाते हैं और एक छोटा-सा धागा भी जीवन की सबसे बड़ी भावनाओं को समेट लेता है। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि भाई और बहन के बीच के उस विश्वास का उत्सव है, जो ताउम्र बना रहता है। आज के व्यस्त और डिजिटल दौर में जब भावनाएं अक्सर शब्दों में उलझ जाती हैं, ऐसे में कविता एक ऐसा माध्यम बन जाती है, जो दिल की बात सीधे दिल तक पहुंचाती है।
 
इस लेख में हम रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर एक ऐसी कविता प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भाई-बहन के रिश्ते की नज़ाकत, गहराई और मज़बूती को बेहद खूबसूरत अंदाज़ में पिरोती है। यह कविता आधुनिक शैली में है, लेकिन जड़ों से जुड़ी हुई है, जिसमें भावनाओं की सच्चाई है, रिश्तों की मिठास है और उन लम्हों की झलक है जो हम सबने कभी न कभी जिए हैं।
 
भाई-बहन पर कविता

छोटी-सी थी मैं, तू बड़ा शरारती,
कभी खींचता चोटी, कभी कहता बात सच्ची।
झगड़ा करते, मिठाई छीनते, फिर भी दिल से जुड़ते थे,
रूठते भी थे पर अगले पल ही, फिर से हँसते थे।
 
तू था मेरा पहला दोस्त, और पहला दुश्मन भी,
रात को डर लगे तो तेरी परछाई भी राहत बनती थी।
कभी स्कूल के गेट पर खड़ा होकर इंतज़ार करता,
तो कभी मुझसे चोरी से मेरी चॉकलेट भी खा जाता।
 
फिर बड़ी हुई मैं, तू बना मेरा हीरो,
दुनिया से लड़ जाए, पर मेरी आंखों में आँसू ना हो।
हर रक्षाबंधन पर जब राखी बांधती हूं तुझको,
तो वो बचपन की सारी यादें फिर से जीती हूं।
 
तेरी कलाई पर लिपटा ये धागा, सिर्फ रेशम नहीं है,
ये वो वादा है जिसमें तू मेरी दुनिया की ढाल बना है।
ना तू सुपरमैन है, ना बैटमैन, पर मेरी दुनिया का रक्षक,
मेरे हर डर का जवाब है, तू मेरा सबसे प्यारा समर्पण।
 
जब तू मुस्कुराता है, तो लगता है जैसे जीत ली दुनिया,
और जब तू थकता है, तो लगती है मेरी भी थकान गहरी।
तेरे हर संघर्ष में मैं तेरा संबल बनूं, यही मेरी कामना है,
राखी के धागे से बंधी ये प्रार्थना, बस तेरे लिए सजना है।
 
तू चाहे जहां भी हो, दूर या पास,
तेरे दिल में रहूं मैं, यही मेरा खास विश्वास।
आज भी जब तू "दीदी" या "छोटी" कहकर बुलाता है,
तो वो एक शब्द मेरी दुनिया को सबसे सुंदर बना जाता है।
 
तेरे साथ बिताए वो बचपन के दिन, आज भी आँखों में पलते हैं,
तेरे बिना त्योहार भी सूने हैं, घर के कोने खाली-से लगते हैं।
इस रक्षाबंधन पर बस इतना कहना चाहती हूं भाई,
हर जनम में मिले तू ही मेरा सच्चा हमसफर, मेरा साया।
क्या इस बार 2 दिन बंधेगी राखी? जानें कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन का शुभ पर्व

क्या इस बार 2 दिन बंधेगी राखी? जानें कब मनाया जाएगा रक्षाबंधन का शुभ पर्वwhen is raksha bandhan in 2025: भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक, रक्षाबंधन का पर्व हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार बहनों के प्यार और भाइयों की सुरक्षा के संकल्प का साक्षी होता है। लेकिन, इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर थोड़ी उलझन बनी हुई है – क्या राखी इस बार 2 दिन बांधी जाएगी? आइए, पंचांग के विश्लेषण और ज्योतिषीय मान्यताओं के आधार पर इस दुविधा को दूर करते हैं और जानते हैं रक्षाबंधन का सबसे शुभ मुहूर्त।

रक्षाबंधन, राखी पर शेयर करें ये 10 खूबसूरत संदेश

रक्षाबंधन, राखी पर शेयर करें ये 10 खूबसूरत संदेशBest Raksha Bandhan messages in Hindi: यहां प्रस्तुत हैं रक्षाबंधन के लिए दिल को छू लेने वाले शुभकामना संदेश। भाई-बहन दोनों के लिए दिए जा रहे इन 10 भावनात्मक शुभकामना संदेशों को आप WhatsApp, Instagram, Facebook, कार्ड्स या स्टेटस के जरिए आप सभी अपनों को भेज सकते हैं। आइटे जानते हैं....

रक्षाबंधन पर भूलकर भी न दें बहनों को ये 7 गिफ्ट्स, वरना रिश्ते में आ सकती है दरार

रक्षाबंधन पर भूलकर भी न दें बहनों को ये 7 गिफ्ट्स, वरना रिश्ते में आ सकती है दरारavoid gifting these things on Raksha bandhan: रक्षाबंधन भाई-बहन के रिश्ते का सबसे पवित्र और भावनाओं से भरा त्योहार है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती है, जबकि भाई अपनी बहन को उपहार देकर अपना स्नेह और वादा जताता है।

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तक

रक्षाबंधन की तैयारियां: घर को सजाने से लेकर मिठाइयों तकRaksha Bandhan preparations 2025: रक्षाबंधन 2025 के लिए घर की सजावट से लेकर मिठाइयों और राखी की थाली तक की पूरी तैयारी करें। जानें राखी की थाली को कैसे सजाएं, घर पर कौन-सी मिठाइयां बनाएं और उपहारों का चयन कैसे करें। इस लेख में आपको रक्षाबंधन की सभी तैयारियों के लिए सरल और प्रभावी उपाय मिलेंगे।

कितने दिनों बाद उतारनी चाहिए कलाई पर बंधी राखी? जानें पारंपरिक नियम

कितने दिनों बाद उतारनी चाहिए कलाई पर बंधी राखी? जानें पारंपरिक नियमrakhi 2025: रक्षाबंधन का पावन पर्व, भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक, हर साल ढेर सारी खुशियाँ लेकर आता है। बहनें अपने भाई की कलाई पर प्यार और शुभकामनाओं का धागा बांधती हैं, और भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। लेकिन, राखी बांधने के कुछ दिनों बाद एक सवाल अक्सर मन में आता है – "कलाई पर बंधी राखी को आखिर कब उतारना चाहिए?" क्या इसका कोई निश्चित नियम है या इसे अपनी इच्छानुसार कभी भी उतारा जा सकता है? आइए, इस पारंपरिक दुविधा को समझते हैं।

वरलक्ष्मी व्रत 2025: तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

वरलक्ष्मी व्रत 2025: तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधिVaralakshmi Vratam 2025: वरलक्ष्मी व्रत खासकर आंध्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में अत्यंत लोकप्रिय व्रत है, जो कि विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने सुहाग तथा परिवार के कुशलता के लिए वरलक्ष्मी पूजा की जाती है। आइए यहां देखें वरलक्ष्मी व्रत 2025 की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि से संबंधित जानकारी नीचे दी जा रही है:

Aaj Ka Rashifal: संभावनाओं से भरी सुबह, उम्मीदों से भरी शाम, पढ़ें 12 राशियों के लिए 07 अगस्त का दैनिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal: संभावनाओं से भरी सुबह, उम्मीदों से भरी शाम, पढ़ें 12 राशियों के लिए 07 अगस्त का दैनिक राशिफलToday 07 August 2025 horoscope in Hindi : आज 07 अगस्त 2025, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

07 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

07 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन07 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 07 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

07 अगस्त 2025, गुरुवार के शुभ मुहूर्त

07 अगस्त 2025, गुरुवार के शुभ मुहूर्त07 August 2025 Today Shubh Muhurat : आज आपका दिन मंगलमयी रहे, यही शुभकामना है। 'वेबदुनिया' प्रस्तुत कर रही है खास आपके लिए आज के दिन के विशिष्ट मुहूर्त। अगर आप आज वाहन खरीदने का विचार कर रहे हैं या आज कोई नया व्यापार आरंभ करने जा रहे हैं तो आज के शुभ मुहूर्त में ही कार्य

यहां पर आदिवासी समाज साढ़े 3 माह तक मनाते हैं राखी का पर्व

यहां पर आदिवासी समाज साढ़े 3 माह तक मनाते हैं राखी का पर्वभारत के आदिवासी समाज में रक्षा बंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर यह समाज प्राकृतिक राखी बनाता भी है और कई आदिवासी समुदायों में, जैसे कि गोंड समुदाय, रक्षाबंधन पर बहनें फसलों और पेड़ों को राखी बांधती भी हैं। खरगोन क्षेत्र के जनजाति समाज में, रक्षाबंधन पर पूर्वजों को श्राद्ध भी डाला जाता है। भले ही बाजार में कई तरह की रंग-बिरंगी राखियां मिलती हैं लेकिन आज भी आदिवासियों के लिए दो तरह की राखियां खास होती हैं. कलाइयों में बांधने के लिए रंग-बिरंगी और कई तरह की राखियां हैं वहीं दूसरी राखी देव राखी कहलाती है. यहा राखी एक पीले धागे में कपास लगाकर बनाई जाती है. इन राखियों की पहले आदिवासियों के द्वारा पूजा की जाती है और फिर इन्हीं को भगवान के साथ ही खेत-खलिहानों और जंगलों में बांधा जाता है। लेकिन एक आदिवासी समाज ऐसा भी है जो साढ़े तीन माह तक रक्षा बंधन का त्योहार मनाता है।
